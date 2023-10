Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (12)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (12/10), às 15h25, o filme "Wifi Ralph: Quebrando a Internet", dirigido por Rich Moore e Phil Johnston e interpretado por John C. Reilly, Flora Paulita, Sarah Silverman, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Wifi Ralph: Quebrando a Internet"?

No filme “Wifi Ralph: Quebrando a Internet”, sequência do filme "Detona Raplh", Ralph e sua companheira atrapalhada Vanellope começam mais uma aventura arriscada. Após a gloriosa vitória no Fliperama Litwak, a dupla viaja para a world wide web, o universo expansivo e desconhecido da internet. Nessa missão, eles terão que encontrar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce, de onde Vanellope pertence. Para isso, eles contam com a ajuda dos "cidadãos da Internet" e de Yess, a alma por trás do "Buzzztube", um famoso website que dita tendências.

Veja o trailer de “Wifi Ralph: Quebrando a Internet”

Título original: Ralph Breaks The Internet

Classificação: 6 anos

Duração: 1h38min

Nacionalidade: EUA

Gênero: Animação, Aventura

Lançamento: 3 de janeiro de 2019

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)