Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (12/03)?

O filme "Vidas Passadas" vai ao ar logo após a reprise da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Vidas Passadas" é o filme de hoje. (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (12/03), às 15h25, o filme "Vidas Passadas", dirigido por Celine Song e interpretado por Greta Lee, Yoo Teo, John Magaro. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Vidas Passadas"?

Vidas Passadas é um drama que conta a história de Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), dois amigos de infância com uma conexão profunda, mas que acabam se separando quando a família de Nora decide sair da Coreia do Sul e se mudar para a cidade de Toronto. Vinte anos depois, os dois amigos se reencontram em Nova York e vivenciam uma semana fatídica enquanto confrontam as noções de destino, amor e as escolhas que compõem uma vida.

Veja o trailer do filme "Vidas Passadas"

Informações do filme "Vidas Passadas"

Título original: Past Lives
Classificação: Livre
Duração: 1h46min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero:  Drama, romance
Lançamento: 2024

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Comediante do 'Porta dos Fundos' é contratado para 'em família', novo programa de Eliana

O programa estreia no dia 15 de março na Rede Globo

04.03.26 17h13

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

TELEVISÃO

TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

18.11.25 12h01

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre filha do cantor Amado Batista, aos 46 anos, em decorrência de um câncer

A notícia do falecimento de Lorena foi divulgada pelo próprio artista nas redes sociais, onde publicou uma homenagem à filha

14.03.26 9h52

MOVIMENTAÇÃO

BBB 26: dinâmica deste sábado (15) vai emparedar três participantes na 9ª formação

Brothers e sisters serão divididos em três grupos para jogar Pedra, Papel e Tesoura e iniciar a formação do 9º Paredão

14.03.26 13h10

CINEMA

Babu Santana revela como foi gravar filme com Alane Dias e elogia ex-BBB: 'Dedicada e boa atriz'

A paraense vai estrear como atriz no cinema no longa-metragem nacional com lançamento previsto para 2026

14.03.26 9h06

VISITA

Mucura ou gambá? Animal invade a casa do BBB 26 enquanto brothers festejam

O bicho foi visto circulando por diferentes ambientes da casa por volta das 4h, ele passou por cômodos como sala, cozinha e banheiro

14.03.26 9h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda