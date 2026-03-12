Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (12/03)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (12/03), às 15h25, o filme "Vidas Passadas", dirigido por Celine Song e interpretado por Greta Lee, Yoo Teo, John Magaro. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Vidas Passadas"?

Vidas Passadas é um drama que conta a história de Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), dois amigos de infância com uma conexão profunda, mas que acabam se separando quando a família de Nora decide sair da Coreia do Sul e se mudar para a cidade de Toronto. Vinte anos depois, os dois amigos se reencontram em Nova York e vivenciam uma semana fatídica enquanto confrontam as noções de destino, amor e as escolhas que compõem uma vida.

Veja o trailer do filme "Vidas Passadas"

Informações do filme "Vidas Passadas"

Título original: Past Lives

Classificação: Livre

Duração: 1h46min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Drama, romance

Lançamento: 2024

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)