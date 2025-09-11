Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (11/09)?

O filme "A Sogra Perfeita" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

Gabrielle Borges
"A Sogra Perfeita" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (11/09) (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (11/09), às 15h25, o filme "A Sogra Perfeita", dirigido por Cris D'Amato e estrelado por Cacau Protásio, Luís Navarro, Polliana Aleixo. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "A Sogra Perfeita"?

Neide (Cacau Protásio) é uma mulher de 40 e poucos anos que se separou do marido há pouco tempo e sonha em aproveitar a vida de solteira. Dona de um badalado salão de beleza do subúrbio de São Paulo, ela colocou seus dois filhos na faculdade, mas o mais novo, Fábio Junior (Luis Navarro), não dá nem sinal de sair de casa. Para enfim alcançar a tão sonhada liberdade, ela decide treinar uma funcionária para ser a esposa perfeita para seu filho.

Veja o trailer do filme "A Sogra Perfeita"

Informações do filme "A Sogra Perfeita"

  • Título original: A Sogra Perfeita
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h34min
  • Nacionalidade: brasileira
  • Gênero: comédia
  • Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Tv Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
