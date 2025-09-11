Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (11/09)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (11/09), às 15h25, o filme "A Sogra Perfeita", dirigido por Cris D'Amato e estrelado por Cacau Protásio, Luís Navarro, Polliana Aleixo. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "A Sogra Perfeita"?

Neide (Cacau Protásio) é uma mulher de 40 e poucos anos que se separou do marido há pouco tempo e sonha em aproveitar a vida de solteira. Dona de um badalado salão de beleza do subúrbio de São Paulo, ela colocou seus dois filhos na faculdade, mas o mais novo, Fábio Junior (Luis Navarro), não dá nem sinal de sair de casa. Para enfim alcançar a tão sonhada liberdade, ela decide treinar uma funcionária para ser a esposa perfeita para seu filho.

Veja o trailer do filme "A Sogra Perfeita"

Informações do filme "A Sogra Perfeita"

Título original : A Sogra Perfeita

: A Sogra Perfeita Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h34min

1h34min Nacionalidade: brasileira

brasileira Gênero: comédia

comédia Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com