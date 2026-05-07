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Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (07/05)?

O filme "Fala Sério, Mãe!" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Fala Sério, Mãe! (Foto: Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (07/05), às 15h25, o filme de comédia adolescente "Fala Sério, Mãe!", dirigido por Pedro Vasconcelos e estrelado por Ingrid Guimarães, Marcelo Laham, Larissa Manoela, Cristina Pereira, João Guilherme e Paulo Gustavo. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Fala Sério, Mãe!"?

Ângela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, precisa lidar com as dificuldades e delícias de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, medos e frustrações. Por outro lado, a filha Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações.

Veja o trailer do filme "Fala Sério, Mãe!"

Informações do filme "Fala Sério, Mãe!"

  • Título original: Fala Sério, Mãe!
  • Classificação: 10 anos
  • Duração: 1h19 min
  • Nacionalidade: brasileira
  • Gênero: comédia, família
  • Lançamento: 2017

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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