Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (07/05)?
O filme "Fala Sério, Mãe!" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (07/05), às 15h25, o filme de comédia adolescente "Fala Sério, Mãe!", dirigido por Pedro Vasconcelos e estrelado por Ingrid Guimarães, Marcelo Laham, Larissa Manoela, Cristina Pereira, João Guilherme e Paulo Gustavo. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Fala Sério, Mãe!"?
Ângela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, precisa lidar com as dificuldades e delícias de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, medos e frustrações. Por outro lado, a filha Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações.
Veja o trailer do filme "Fala Sério, Mãe!"
Informações do filme "Fala Sério, Mãe!"
- Título original: Fala Sério, Mãe!
- Classificação: 10 anos
- Duração: 1h19 min
- Nacionalidade: brasileira
- Gênero: comédia, família
- Lançamento: 2017
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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