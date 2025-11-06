Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (06/11)
O filme "Depois Da Terra" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (06/11), às 15h25, o filme "Depois Da Terra", dirigido por M. Night Shyamalan e estrelado por Kristofer Hivju, Zoe Kravitz, Glenn Morshower, Sophie Okonedo, Will Smith e Jaden Smith. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Depois Da Terra"?
Pai e filho embarcam juntos em uma viagem espacial, mas uma chuva de asteróide obriga a dupla a fazer um pouso forçado na Terra, planeta que há 1.000 anos não possui mais vida humana. O filho Kitai passa a enfrentar desafios para buscar o sinalizador, sua única solução para retornar para casa.
Veja o trailer do filme "Depois Da Terra"?
Informações do filme "Depois Da Terra"?
Título original: After Earth
Classificação: 12 anos
Duração: 1h40min
Nacionalidade: norte-americana
Gênero: ação
Lançamento: 2013
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
