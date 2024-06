Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (06)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (06/06), às 15h25, o filme "Um Laço de Amor", dirigido por Marc Webb e interpretado por Chris Evans, Jenny Slate, Lindsay Duncan, Mckenna Grace e Octavia Spencer. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Frank Adler (Chris Evans), um homem solteiro, é responsável por criar a sobrinha Mary (Mckenna Grace) após a morte da irmã. Com sete anos, as habilidades da menina em matemática se destacam. Os planos do tio para a garotinha prodígio é uma vida escolar normal, como qualquer outra. Entretanto, Evelyn (Lindsay Duncan), mãe de Frank, deseja um futuro diferente para a neta, o que pode afetar a relação entre tio e sobrinha.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Gifted

Classificação: 12 anos

Duração: 1h41min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Drama

Lançamento: 2017