Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (04)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (04/07), às 15h25, o filme "O Diário da Princesa 2", dirigido por Garry Marshall e interpretado por Julie Andrews, Anne Hathaway, Hector Elizondo, John Hys-Davies, Heather Matarazzo, Chris Pine e Callum Blue. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Após cinco anos da decisão de Mia (Anne Hathaway) em se tornar a princesa de Genóvia, ela passa a morar no palácio real com sua avó Clarisse (Julie Andrews). Tudo muda quando Mia descobre que, em breve, será coroada rainha. Entretanto, para que isso aconteça conforme as regras genovianas, as futuras rainhas devem se casar antes de assumirem o cargo. Logo uma legião de pretendentes aparece de forma repentina na vida da princesa.

Informações do filme

Título original: The Princess Diaries 2: Royal Engagement

Classificação: Livre

Duração: 1h53min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia, Família

Lançamento: 2004