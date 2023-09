Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (27)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (27/09), às 15h25, o filme "Jogada Certa”, dirigido por Sanaa Hamri e interpretado por Queen Latifah, Common, Pam Grier, Paula Patton, Michael Landes, Laz Alonso, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “Jogada Certa”, a fisioterapeuta Leslie Wright (Queen Latifah) nunca conseguiu namorar porque os homens sempre a enxergam como uma boa amiga. Ela, que é super fã de basquete, recebe como paciente Scott McKnight (Common), um grande astro do esporte. Em tratamento em tempo integral, ela ajuda o atleta com um procedimento que vise sua volta às quadras, algo que muitos duvidem que possa acontecer. Durante este processo, os dois percebem que há algo mais entre eles além do relacionamento entre profissional da saúde e paciente.

Veja o trailer de “Jogada Certa”

Título original: Just Wright

Classificação: 10 anos

Duração: 1h40min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 14 de maio de 2010

(*Gabriel Bentes, sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)