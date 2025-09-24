Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (24/09)?

"Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou" vai ao ar logo após novela "A Viagem”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou é o filme da Sessão da Tarde de hoje (24/09) (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (24/09), às 15h45, o filme  "Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou", dirigido por Marcus Baldini e Susana Garcia, estrelado por Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Dani Valente. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse do filme “Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou” ?

Ironia. Essa é a definição ideal para a situação de Fernanda (Mônica Martelli), de 39 anos, que trabalha organizando a cerimônia mais importante do imaginário feminino, o casamento, mas é solteira. Forte devota do amor, a produtora lida com os mais diversos tipos de homem e reserva grande parte do seu tempo à procura do par perfeito.

Veja o trailer de “Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou”

 

Informações do filme "Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou"

  • Título original: Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou
  • Classificação: 14 anos
  • Duração: 1h48min
  • Nacionalidade: Brasileira
  • Gênero: Comédia
  • Lançamento: 2014

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Palavras-chave

Tv Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
