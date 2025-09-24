Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (24/09)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (24/09), às 15h45, o filme "Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou", dirigido por Marcus Baldini e Susana Garcia, estrelado por Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Dani Valente. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse do filme “Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou” ?

Ironia. Essa é a definição ideal para a situação de Fernanda (Mônica Martelli), de 39 anos, que trabalha organizando a cerimônia mais importante do imaginário feminino, o casamento, mas é solteira. Forte devota do amor, a produtora lida com os mais diversos tipos de homem e reserva grande parte do seu tempo à procura do par perfeito.

Veja o trailer de “Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou”

Informações do filme "Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou"

Título original: Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou

Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou Classificação : 14 anos

: 14 anos Duração: 1h48min

1h48min Nacionalidade: Brasileira

Brasileira Gênero: Comédia

Comédia Lançamento: 2014

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)