Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (24/09)?
"Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou" vai ao ar logo após novela "A Viagem”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (24/09), às 15h45, o filme "Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou", dirigido por Marcus Baldini e Susana Garcia, estrelado por Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Dani Valente. Confira a sinopse:
Qual é a sinopse do filme “Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou” ?
Ironia. Essa é a definição ideal para a situação de Fernanda (Mônica Martelli), de 39 anos, que trabalha organizando a cerimônia mais importante do imaginário feminino, o casamento, mas é solteira. Forte devota do amor, a produtora lida com os mais diversos tipos de homem e reserva grande parte do seu tempo à procura do par perfeito.
Veja o trailer de “Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou”
Informações do filme "Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou"
- Título original: Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou
- Classificação: 14 anos
- Duração: 1h48min
- Nacionalidade: Brasileira
- Gênero: Comédia
- Lançamento: 2014
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
