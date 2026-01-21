Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (21/01)?
O filme "A Vida Em Um Ano" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (21/01), às 15h25, o filme “A Vida Em Um Ano", dirigido por Mitja Okorne e estrelado por Jaden Smith, Cara Delevingne, Nia Long. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "A Vida Em Um Ano" ?
Em A Vida em um Ano, ao descobrir que sua namorada (Cara Delevingne) está morrendo, Daryn (Jaden Smith), um jovem de 17 anos, faz tudo o que é possível para oferecer a sua amada a vida inteira deles juntos em apenas um ano.
Veja o trailer do filme "A Vida Em Um Ano"
Informações do filme "A Vida Em Um Ano"
- Título original: Life in a Year
- Classificação: 14 anos
- Duração: 01h47min
- Nacionalidade: norte-americano
- Gênero: drama, romance
- Lançamento: 2020
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
