Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (21/01)?

O filme "A Vida Em Um Ano" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
"A Vida em um Ano" é o filme de hoje da Sessão da Tarde (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (21/01), às 15h25, o filme A Vida Em Um Ano", dirigido por Mitja Okorne e estrelado por Jaden Smith, Cara Delevingne, Nia Long. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "A Vida Em Um Ano" ?

Em A Vida em um Ano, ao descobrir que sua namorada (Cara Delevingne) está morrendo, Daryn (Jaden Smith), um jovem de 17 anos, faz tudo o que é possível para oferecer a sua amada a vida inteira deles juntos em apenas um ano.

Veja o trailer do filme "A Vida Em Um Ano"

Informações do filme "A Vida Em Um Ano"

  • Título original: Life in a Year
  • Classificação: 14 anos
  • Duração: 01h47min
  • Nacionalidade: norte-americano
  • Gênero: drama, romance
  • Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

