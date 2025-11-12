Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (12/11)?
O filme "Juntos e Enrolados " vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (12/11), às 15h25, o filme "Juntos e Enrolados”, dirigido por Eduardo Vaisman, Rodrigo Van Der Put e interpretado por Cacau Protásio, Rafael Portugal, Evelyn Castro. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Juntos e Enrolados"?
Em Juntos e Enrolados, após dois anos de união e muito planejamento financeiro, Júlio (Rafael Portugal) e Daiana (Cacau Protásio) finalmente alcançam o sonho de realizar a tão esperada festa de casamento para, assim, se casarem na igreja como manda o figurino. Tudo parece estar indo bem, até que o noivo recebe uma mensagem em seu celular antes da cerimônia começar. Uma confusão generalizada acontece logo antes do tão esperado momento do "Sim", e todos os planos parecem ir por água a baixo. O casamento pode até ser cancelado, mas a festa precisa continuar e, nessa comédia, o casal e todos os convidados vão dar, cada um com seu jeito, uma maneira de lidar com a situação - e tentar não deixar tudo sair do controle.
Veja o trailer do filme "Juntos e Enrolados"
Informações do filme "Juntos e Enrolados”
Título original: Juntos e Enrolados
Classificação: 12 anos
Duração: 1h25min
Nacionalidade: brasileira
Gênero: comédia
Lançamento: 2022
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA