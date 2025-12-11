Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (11/12)?

O filme "10 Horas Para O Natal" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"10 horas para o Natal" é o filme de hoje (Foto/Reprodução)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (11/12), às 15h25, o filme "10 Horas Para o Natal”, dirigido por Cris D'amato e interpretado por Giulia Benite, Jandira Martini, Karina Ramil, Lorena Queiroz, Luis Lobianco e Pedro Miranda. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "10 Horas Para o Natal"?

Os irmãos Julia (Giulia Benite), Miguel (Pedro Miranda) e Bia (Lorena Queiroz) estão cansados de passar as desanimadas noites de Natal, que se tornaram tristes depois que os pais se separaram. Juntos, os três decidem organizar um plano para reunir o pai e a mãe e então relembrar o passado, quando a família era feliz e completa, enquanto aguardavam a chegada do Papai Noel.

Veja o trailer do filme "10 Horas Para o Natal"

Informações do filme "10 Horas Para o Natal"

Título original: 10 Horas Para o Natal
Classificação: livre
Duração: 1h 32m
Nacionalidade: brasileiro
Gênero: comédia
Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje

sessão da tarde hoje
Televisão
