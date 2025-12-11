Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (11/12)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (11/12), às 15h25, o filme "10 Horas Para o Natal”, dirigido por Cris D'amato e interpretado por Giulia Benite, Jandira Martini, Karina Ramil, Lorena Queiroz, Luis Lobianco e Pedro Miranda. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "10 Horas Para o Natal"?

Os irmãos Julia (Giulia Benite), Miguel (Pedro Miranda) e Bia (Lorena Queiroz) estão cansados de passar as desanimadas noites de Natal, que se tornaram tristes depois que os pais se separaram. Juntos, os três decidem organizar um plano para reunir o pai e a mãe e então relembrar o passado, quando a família era feliz e completa, enquanto aguardavam a chegada do Papai Noel.

Veja o trailer do filme "10 Horas Para o Natal"

Informações do filme "10 Horas Para o Natal"

Título original: 10 Horas Para o Natal

Classificação: livre

Duração: 1h 32m

Nacionalidade: brasileiro

Gênero: comédia

Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)