Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (10/09)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (10/09), às 15h25, o filme "A Mulher que Veio do Céu", dirigido por Stacey K. Black e estrelado por Jill Scott (I), Barry Watson, Robert Moloney. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "A Mulher que Veio do Céu"?

Nesta adaptação moderna da série clássica de 1989, em A Mulher que Veio do Céu, um anjo é enviado de volta à Terra com a missão de ajudar pessoas em dificuldades, assumindo o disfarce de conselheira escolar temporária, conhecida como Stewart (Jill Scott). Ao trabalhar ao lado do diretor de uma escola secundária, ela se envolve profundamente na vida de um estudante problemático e de sua família, oferecendo suporte e orientação para poderem superar desafios pessoais e familiares. Com sensibilidade e sabedoria, o anjo não só orienta o jovem, mas também incentiva uma reflexão sobre questões de resiliência, empatia e o poder transformador do apoio emocional. A presença angelical vai além de simples conselhos, promovendo mudanças que impactam positivamente toda a comunidade escolar.

Veja o trailer do filme "A Mulher que Veio do Céu"

Informações do filme "A Mulher que Veio do Céu"

Título original : Highway To Heaven

: Highway To Heaven Classificação: 14 anos

14 anos Duração: 1h51min

1h51min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: Drama

Drama Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)