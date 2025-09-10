Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (10/09)?

O filme "A Mulher que Veio do Céu" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"A Mulher que Veio do Céu" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (10/09) (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (10/09), às 15h25, o filme "A Mulher que Veio do Céu", dirigido por Stacey K. Black e estrelado por Jill Scott (I), Barry Watson, Robert Moloney. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "A Mulher que Veio do Céu"?

Nesta adaptação moderna da série clássica de 1989, em A Mulher que Veio do Céu, um anjo é enviado de volta à Terra com a missão de ajudar pessoas em dificuldades, assumindo o disfarce de conselheira escolar temporária, conhecida como Stewart (Jill Scott). Ao trabalhar ao lado do diretor de uma escola secundária, ela se envolve profundamente na vida de um estudante problemático e de sua família, oferecendo suporte e orientação para poderem superar desafios pessoais e familiares. Com sensibilidade e sabedoria, o anjo não só orienta o jovem, mas também incentiva uma reflexão sobre questões de resiliência, empatia e o poder transformador do apoio emocional. A presença angelical vai além de simples conselhos, promovendo mudanças que impactam positivamente toda a comunidade escolar.

Veja o trailer do filme "A Mulher que Veio do Céu"

Informações do filme "A Mulher que Veio do Céu"

  • Título original: Highway To Heaven
  • Classificação: 14 anos
  • Duração: 1h51min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: Drama
  • Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
