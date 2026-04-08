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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (08/04)?

O filme "Cabras da Peste" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Edmilson Filho e Matheus Nachtergaele interpretam os trapalhões Bruceuilis e Trindade em 'Cabras da Peste' (Netflix)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (08/04), às 15h25, o filme "Cabras da Peste", dirigido por Vitor Brandt e estrelado por Edmilson Filho, Matheus Nachtergaele e Falcão. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Cabras da Peste"

Bruceuilis, um policial do interior do Ceará, viaja até São Paulo para resgatar Celestina, uma cabra considerada patrimônio de sua cidade. Na capital paulista, ele encontra Trindade, um escrivão da polícia que decide sair do marasmo de seu trabalho e ajudá-lo na aventura, mesmo não sendo sua especialidade.

Veja o trailer do filme "Cabras da Peste"

 

Informações do filme "Cabras da Peste"

  • Título original: Cabras da Peste
  • Classificação: 14 anos
  • Duração: 1h37min
  • Nacionalidade: brasileira
  • Gênero: comédia
  • Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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