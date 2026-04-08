Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (08/04)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (08/04), às 15h25, o filme "Cabras da Peste", dirigido por Vitor Brandt e estrelado por Edmilson Filho, Matheus Nachtergaele e Falcão. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Cabras da Peste"

Bruceuilis, um policial do interior do Ceará, viaja até São Paulo para resgatar Celestina, uma cabra considerada patrimônio de sua cidade. Na capital paulista, ele encontra Trindade, um escrivão da polícia que decide sair do marasmo de seu trabalho e ajudá-lo na aventura, mesmo não sendo sua especialidade.

Veja o trailer do filme "Cabras da Peste"

Informações do filme "Cabras da Peste"

Título original : Cabras da Peste

: Cabras da Peste Classificação: 14 anos

14 anos Duração: 1h37min

1h37min Nacionalidade: brasileira

brasileira Gênero: comédia

comédia Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)