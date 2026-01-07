Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (07/01)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (07/01), às 15h25, o filme “Tempestade: Planeta em Fúria”, dirigido por Dean Devlin e estrelado por Gerard Butler, Jim Sturgess e Abbie Cornish.Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “Tempestade: Planeta em Fúria”?

Em Tempestade: Planeta em Fúria, a ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos capazes de ameaçar a existência da humanidade faz com que seja criada uma extensa rede de satélites ao redor de todo o planeta, de forma a controlar o próprio clima. Apelidado de "Dutch Boy", este sistema construído a partir da cooperação de 17 países é coordenado pelo engenheiro Jake Lawson (Gerard Butler).

Após anos de dedicação, ele é afastado da função devido a questões políticas e, em seu lugar, é nomeado seu irmão caçula, Max (Jim Sturgess). Três anos depois, quando a coordenação do "Dutch Boy" está prestes a ser transferida dos Estados Unidos para a ONU, falhas pontuais provocam uma forte nevasca em pleno deserto no Afeganistão e altíssimas temperaturas em Hong Kong, que matam centenas de pessoas. Jake é então convocado para descobrir o que está acontecendo e, enviado para a estação internacional, desvenda uma imensa conspiração ao mesmo tempo em que precisa deixar para trás os atritos existentes com Max

Veja o trailer do filme "Tempestade: Planeta em Fúria"

Informações do filme "Tempestade: Planeta em Fúria"

Título original: Geostorm

Classificação: 12 anos

Duração: 1h49m

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: ficção científica

Lançamento: 2017

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)