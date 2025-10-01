Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (01/10)?

O filme "Os Inventores" vai ao ar logo após novela "A Viagem”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Os Inventores" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (01/10) (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (01/10), às 15h25, o filme "Os Inventores" dirigido por Sean McNamara e estrelado por Alexa PenaVega, George Lopez, Marisa Tomei. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse do filme “Os Inventores” ?

Quatro estudantes de origem hispânica são apaixonados pelos estudos em robótica, e decidem se inscrever em um disputado concurso de robótica subaquática promovido pela NASA. Eles têm talento e força de vontade, mas são de origem pobre, e nunca tiveram acesso à tecnologia mais avançada em suas escolas. Mesmo assim, os quatro amigos devem enfrentar a equipe formada pelo respeitado MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Veja o trailer de “Os Inventores”

 

Informações do filme "Os Inventores"

  • Título original: Spare Parts
  • Classificação: 14 anos
  • Duração: 1h23min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: drama
  • Lançamento: 2015

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Tv Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
