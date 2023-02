Sessão da Tarde hoje: 'As Branquelas' é o filme que vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (23)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (23/02), às 15h30, o filme "As Branquelas", dirigido por Keenen Ivory Wayans e estrelado Marlon Wayans, Shawn Wayans, Terry Crews, Frankie Faison, John Heard, Jaime King, Lochlyn Munro, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “As Branquelas”, os irmãos Marcus (Marlon Wayans) e Kevin Copeland (Shawn Wayans) são detetives do FBI que estão enfrentando problemas no trabalho. A última investigação deles foi um grande fracasso e eles estão ameaçados de perder o emprego. Assim, para tentar salvar seus empregos eles decidem assumir as identidades das irmãs mimadas, milionárias e patricinhas Brittany (Maitland Ward) e Tiffany Wilson (Anne Dudek), que são peças de um sequestro armado. Mergulhando na vida das irmãs, a dupla conquista quase todo mundo pelo seu jeito diferente de ser das irmãs originais.

Veja o trailer de “As Branquelas”

Duração: 1h49min

Classificação: 12 anos

Gênero: Comédia, Policial

Lançamento: 27 de agosto de 2004

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)