'Se Joga' está de volta repaginado à tela da Globo

Sábado é dia de relaxar, e, para quem quer se divertir e ficar por dentro do melhor da semana no mundo das celebridades, da TV, do cinema, da música e das redes sociais, a dica é não perder o ‘Se Joga’, que volta à TV Globo em novo dia e horário, às 15h15, e com novo formato.

Ao vivo, com apresentação de Fernanda Gentil, o programa tem novidades que vão do conteúdo ao visual, sob a supervisão artística de Rafael Dragaud, direção geral de Bianca Lopes e Frederico Neves, e redação final de Mauricio Yared.

Pensado especialmente para o horário, o novo ‘Se Joga’ vai trazer entretenimento e informação de forma leve e criativa. Fernanda Gentil vai comandar a atração, que contará com Érico Brás em entrevistas e quadros com convidados em gravações externas e Tati Machado comentando as novidades da semana. Juliane Massaoka e Cauê Fabiano completam o time com reportagens e notícias dos bastidores.

Serão tardes cheias de conteúdos especiais, entrevistas exclusivas, revisitas ao passado da TV, spoilers de cenas, interatividade e muitas curiosidades sobre o acontece por trás das câmeras.

“A temporada 2021 vem com a proposta de ser intimista, próxima e quente. Vamos bater papo com o público e com os convidados de forma leve e descontraída”, antecipa Fernanda Gentil.

A apresentadora também está envolvida no processo criativo desta nova etapa do programa. “Amo essa parte do trabalho! Escrever, sugerir e pensar junto com a equipe qual vai ser nossa maneira de contar as histórias!”, revela.

Assim como Fernanda, Érico Brás participa ativamente do desenvolvimento de pautas e quadros, e está animado para a estreia: “É muito bom ficar de frente às câmeras novamente, sentir a energia dos colegas. Poder fazer o telespectador se divertir neste momento vai ser prazeroso demais”.

O baiano não esconde a alegria com os encontros que o trabalho tem lhe proporcionado: “Estou adorando comandar essa parte de entrevistas. O telespectador pode se preparar, porque vai ter curiosidade, bastidores da TV e muito mais no ‘Se Joga’”.

Tati Machado completa: “A delícia de curtir o sábado à tarde em família. É exatamente essa a sensação que o programa vai proporcionar ao público, com conteúdos leves e descontraídos, e muita interação. Garanto muitas notícias sobre as novelas, a TV e, claro, o mundo dos famosos”.

Entre os convidados, estarão personalidades da TV, do esporte, da gastronomia, da moda e do entretenimento. “Minha vontade é levar para o público quem ele quiser receber na sala de sua casa. Vamos atrás de quem o público quiser ouvir e ver”, comenta Fernanda Gentil.

“Sabemos que o telespectador adora ficar por dentro do que está acontecendo na vida dos famosos e como as nossas produções são feitas. O ‘Se Joga’ vai cumprir esse papel”, completa Érico Brás.

Sandy e Lucas Lima, em um papo sobre carreira, pandemia e família, e Thiago Fragoso, que volta ao ar no dia 22 de março, em ‘Salve-se Quem Puder’, são alguns dos nomes previstos para o programa de estreia. Os bastidores de produções como ‘Amor de Mãe’ também estão entre os destaques que o programa trará. De volta à TV Globo, a novela apresentará os desfechos das histórias a partir de 15 de março, com a exibição dos capítulos inéditos.

O ‘BBB’ também vai marcar presença no programa, com os melhores momentos da semana e flashes da casa mais vigiada do Brasil. Além de cenas exclusivas e spoilers das produções da Globo, o ‘Se Joga’ ainda vai mostrar erros de gravação, promover encontros entre personagens que mexem com o imaginário dos fãs e homenagear datas e estreias que marcaram gerações.