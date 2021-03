Sandy e Lucas Limas são cotados para serem jurados do The Voice Kids

A nova edição de ‘The Voice Kids’, que estreia nos próximos meses, vem recheada de novidades. O programa dominical terá apresentação, agora sob o comando de Márcio Garcia, que fez maior sucesso com a criançada nos anos 2000 no extinto ‘Gente Inocente’.

O antigo comandante do reality musical infantil, André Marques, passou a ser o novo apresentador da temporada ‘No Limite’, que vai contar os ex-participantes do Big Brother Brasil de todas as edições anteriores.

Mas, as surpresas do programa não param por aí. Nas últimas temporadas, a dupla sertaneja Simone e Simaria esteve no corpo de jurados. As duas, no entanto, não estarão na próxima edição e também precisarão ser substituídas.

Sandy e Lucas Lima são um dos nomes cotados para preencher as vagas de jurados técnicos pelos colunistas. No entanto, a cantora negou a informação em uma rede social. “Sinto muito, mas não é verdade. Eu não costumo desmentir cada boato que sai, mas também não ia querer meus fãs queridos criando falsas expectativas”.