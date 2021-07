Renata Vasconcellos é afastada do Jornal Nacional por suspeita de Covid-19

Renata Vasconcellos, que divide a bancada do Jornal Nacional com William Bonner, foi afastada do noticiário por estar com sintomas de covid-19. A jornalista apresentou dificuldade em respirar nos últimos dias. Renata recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus, dia 21 de junho.

A TV Globo decidiu afastar a apresentadora temporariamente da bancada do telejornal por precaução. A assessoria de imprensa do canal emitiu uma nota oficial.

“Renata Vasconcellos estava se recuperando de um resfriado. Ela seguiu todos os protocolos de segurança e a previsão é que já retorne nos próximos dias”, informa. A jornalista que substituiu a âncora foi Ana Paula Guimarães.