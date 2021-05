Renata Vasconcellos chama Bolsonaro de 'ex-presidente' ao vivo no Jornal Nacional

A apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, cometeu uma gafe, ao vivo, durante o Jornal Nacional dessa quarta-feira (19). A jornalista anunciava uma matéria sobre a cobertura de mais de um dia de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da covid-19 e, ao citar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), acabou cometendo o ato falho.

"A CPI da covid ouviu hoje o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A sessão foi tensa, teve discussões. Pazuello irritou os senadores por tentar blindar o ex... o presidente Bolsonaro e foi chamado de mentiroso", afirmou Renata ao anunciar matéria.

Não demorou muito para a web reagir. Nas redes sociais, tanto em perfis que são contra o presidente Bolsonaro, quanto os que apoiam o político falaram sobre o assunto. "Ato falho? Isso é a fala mais acertada, ela já está em 2022", disse uma seguidora.

"O maior desejo do coração da Renata e de todo brasileiro com bom senso!", escreveu. "A apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcelos chamou Bolsonaro de ex-presidente, em um ato falho. Torna-se evidente a tentativa torpe e antidemocrática da Globo em tentar derrubar Bolsonaro", palpitou uma apoiadora do presidente.

Veja o momento: