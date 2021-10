Record corta banho de chuva de Aline e Dayane em 'A Fazenda'

Mais um momento de Aline Minerato e Dayane Melo foi cortado da transmissão ao vivo de "A Fazenda 13". As duas peoas, que já se beijaram logo no início do reality, tomaram banho de chuva juntas, na noite do último sábado, 9 de outubro. De biquíni, duas correram pelo gramado.

Aline e Dayane correram até o estabulo, conversaram com com o cavalo e curtiram o visual da natureza. Alguns minutos depois, a câmera foi cortada e todos os nove pontos de transmissão acessível ao público mostrou outros ambientes. Anteriormente, outros momentos das modelos foram cortados quando as duas trocaram carícias e um beijo.