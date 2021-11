Quanto custou jaqueta de Rico que Dayane cortou com faca

O sumiço da jaqueta de Rico Melquíades em "A Fazenda 13", da Record, deu o que falar. Logo após o peão encontrar a jaqueta que tinha sido rasgada por Dayane Mello com uma faca, na manhã desta quinta-feira, 18, o influenciador ficou assustado e levou a mão à boca ao exclamar: "Foi caro, viu? Parece que rasgaram de propósito! Foi um rasgo do c...".

A assessoria de imprensa do de Rico informou o valor da estimada jaqueta: R$ 600. Mas o peão ainda não sabe que Dayane foi a responsável pela destruição da roupa.

Valentina Francavilla e Aline Mineiro discutiram por conta da polêmica envolvendo a jaqueta. Depois, a ex-panicat chorou em conversa com Sthefane: "Amiga, ele pegou a jaquetinha dele e falou assim: 'Foi tão cara, eu gosto tanto dela'. Isso é coisa de gente de coração ruim. Eu tô com uma raiva dela. Podre! Menina podre! Que raiva, Teté! Eu estou com nojo e eu vou arrumar uma confusão com ela aqui dentro. Espera eu voltar. Hipócrita! O Rico nunca pegou coisa de ninguém".