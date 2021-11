Rico Melquiades encontra jaqueta rasgada por Dayane Mello em reality

A modelo Dayane Mello protagonizou uma das cenas mais polêmicas da edição do reality "A Fazenda", da TV Record. Com o auxílio de uma faca, a modelo rasgou uma jaqueta muito utilizada por Rico Melquiades. Contudo, até o momento o peão não havia percebido o que havia acontecido com sua peça de roupa, levando a web à loucura!

Mas na manhã desta quinta (18), o peão encontrou a peça de roupa rasgada e ficou indignado!