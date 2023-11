"Posso fazer qualquer homem trair", assegura atriz do 'Teste de Fidelidade'

Simone Oliveira, uma das musas do quadro 'Teste de Fidelidade' do programa João Kleber, da RedeTV!, afirma que consegue fazer com que qualquer homem traia. Simone diz ser “naturalmente ousada” e não ter problemas para se insinuar aos maridos e namorados. “Gosto de me exibir, de provocar os caras e mexer com eles. Posso fazer qualquer homem trair”, avisou.

A novata se inspirada em Márcia Imperator, que ganhou fama no programa nos anos 2000. “Assisti a todos os episódios da Márcia Imperator, ela é minha musa inspiradora, somos parecidas até no jeito de olhar e falar. Assim como ela, sou natural, ousada e provocante. Vou ter mais fama que ela”, diz a novata.

Na estreia, Simone faz o candidato trair a esposa depois de não resistir às investidas. O casal acabou discutindo no palco de João Kléber. “Normalmente as mulheres traídas falam mal de mim, me acusam de exagerar nas cenas mais quentes. Mas é meu trabalho, estou ali para isso. Se o homem traiu é porque meu trabalho foi bem-feito. Acho a maior besteira as mulheres tirarem satisfação comigo. A Márcia também passava por isso”, argumentou.

Já sobre a fidelidade masculina, Simone explicou que prefere não generalizar: “Claro que existe homem fiel, inclusive o programa já mostrou. Mas acho que trair é da natureza da maioria dos homens. Muitos querem mostrar que estão prontos sempre, que são garanhões e sedutores. É ego puro”, opinou.