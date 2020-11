Personagens de 'Malhação' estão de volta na série ‘As Five’, que estreia nesta quinta

‘As Five’, série original Globoplay e spin off de ‘Malhação: Viva a Diferença’ estreia nesta quinta-feira, 12. A cada semana será disponibilizado um novo episódio inédito e, toda segunda-feira, as protagonistas Gabriela Medvedovski, Heslaine Vieira, Manoela Aliperti, Ana Hikari e Daphne Bozaski vão se revezar em uma live no Globoplay para comentar o episódio da semana anterior.

Na obra, Keyla (Gabriela Medvedovski), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Tina (Ana Hikari) e Benê (Daphne Bozaski) se reencontram após seis anos sem se verem. Entrando na vida adulta, todas estão às voltas com conflitos de naturezas distintas, embora comuns a uma geração descrente com a economia, a política e a vida afetiva. Juntas, elas se sentem mais fortes para enfrentar o quem vem pela frente.

O sucesso de ‘Malhação: Viva a Diferença’, vencedora do Emmy Kids Internacional 2019, e a quantidade de fãs das cinco amigas que conquistaram o Brasil trouxeram de volta as personagens. “Apresentamos as mesmas personagens em outro momento de vida, com novo registro de linguagem e interpretação, e abordagem de temas adultos, voltados para o contexto em que elas estão inseridas agora”, define o autor Cao Hamburger.

Por quatro meses, as atrizes se dividiram entre Rio de Janeiro e São Paulo para as gravações da série. “Durante todo o período do trabalho, desde as preparações, foi uma sensação de euforia gigantesca, porque temos um carinho muito grande por essas personagens. Ter a oportunidade de voltar a contar a história das ‘Five’ é um grande privilégio”, conta Gabriela Medvedovski.

Daphne Bozaski, que se tornou mãe depois de ‘Malhação’, conta que a maturidade ajudou a entender as transformações na vida de Benê. “É muito interessante viver a personagem na mesma idade que eu tenho agora. As questões dela são outras, e foi um desafio grande deixar de lado a ingenuidade que ela tinha sem deixar a essência se perder”, revela a atriz.

Já Lica, personagem de Manoela Alipeti, mudou pouco e continua levando a vida de um jeito leve e quase irresponsável. “Tive uma preocupação grande em não me repetir, buscar novos apoios e respiros para a personagem. Fora os momentos que exigiam mais concentração, nós cinco nos divertimos muito juntas. A sintonia foi incrível, estamos felizes com o resultado que conquistamos e muito ansiosas para ver as cenas no ar”, ressalta a atriz Manoela Aliperti.

Com uma linguagem mais próxima do cinema, ‘As Five’ tem estética antenada com o universo digital, tão familiar à geração que já nasceu conectada. Cao Hamburger montou uma equipe de colaboradores jovem para trazer essa realidade aos diálogos.

“É uma geração interessante, bem informada, consciente dos problemas do mundo e solidária. Esses jovens querem trabalhar com o que gostam de fazer e para o bem comum, mas a crise econômica e social chegou com força e muitos precisam abdicar disso. Os jovens de hoje também sofrem com o lado negro das redes sociais, o que gera ansiedade e frustração. Na série vamos falar disso através da história da Tina, que é digital influencer”, conta o autor.

A adaptação ao ritmo de série foi um dos maiores desafios para as atrizes. Ana Hikari conta que saiu exausta de um dia de gravação em que sua personagem só dizia uma palavra. “O ritmo é completamente diferente. Não achei mais difícil, apenas diferente. Antes tínhamos que entregar cinco capítulos por semana, era puxado o volume de texto. Agora mesmo sem tanto texto, o ritmo era muito intenso. Cada cena exigia uma intenção, um olhar, que tinham que ser muito precisos e isso requer tanto empenho ou até mais”, analisa.

Assim como os fãs, as atrizes mal conseguem controlar a expectativa para a estreia da série. “Acho que todos querem ver como as ‘five’ estão vivendo nessa nova fase. São cinco mulheres muito diferentes, e esse é o encanto que as envolve. Mostramos o quanto é importante respeitar as diferenças do outro. Nossa expectativa é que as pessoas realmente se sintam representadas mais uma vez”, enaltece Daphne Bozaski.

Heslaine Vieira acredita que existe uma grande curiosidade em torno da amizade das personagens. “Para mim, manter a amizade com as meninas é muito importante. Além de colegas de trabalho somos amigas, nos falamos em qualquer circunstância, acredito que amizade é a família que a gente escolhe. Sinto que o público espera muito como vai ser esse reencontro das personagens”, conta.

Do elenco original de ‘Malhação: Viva a Diferença’, a série traz também Juan Paiva (Anderson), Giovanna Grigio (Samantha), Bruno Gadiol (Guto), Vinicius Wester (MB) e Malu Galli (Marta). Dira Paes, Rafael Vitti e Sophia Abrahão fazem participação especial na série.