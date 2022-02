Paraense representa o norte em novo reality culinário do GNT

Uma paraense vai representar todo o tempero da comida do norte do Brasil em um novo reality show de culinária: o programa “Cook Island: Ilha do Sabor”, com estreia prevista para o mês de março, no GNT. Flavia Soares, 27, é uma das 12 participantes que concorre ao prêmio de R$ 100 mil, e está contando as horas para a estreia do programa.

“É um reality culinário diferente de tudo o que já foi feito”, adianta a paraense sobre a competição que descreve como uma mistura entre “uma pegada rústica e a alta gastronomia”.

“Foi um desafio, porque somos expostos a vários tipo de situações, e foi uma experiência incrível. Em algumas provas a gente tinha que cozinhar com pouquíssimos utensílios, tinha pouca estrutura, a gente precisava fazer o próprio fogo”, conta Flávia.

O “Cook Island: Ilha do Sabor” vai confinar 12 chefs em uma praia paradisíaca em uma competição para mostrar que eles são cozinheiros de mão cheia, mesmo longe de suas cozinhas equipadas. Eles serão colocados à prova em desafios sob muita pressão e encarando as dificuldades da convivência diária. O que vai valer será experiência, criatividade, jogo de cintura e superação. Cada episódio conta com uma prova em grupo, com utensílios e técnicas rústicas, em uma cozinha ao ar livre; uma prova individual, com a criação de pratos da alta gastronomia; e uma eliminatória, para definir quem irá deixar o programa.

Flávia é a única participante da região Norte do país e fala com orgulho de sua participação. “Não posso dar muito spoiler do que rolou, o que posso dizer é que representei muito bem”, diz. “Foi uma pressão grande porque eu tinha muito para falar, então estar representando o norte de forma geral é muito intenso. Mas fico feliz de ter sido esse ele, mostrar um pouco do nosso Norte”, completa a cozinheira.

No reality “Cook Island: Ilha do Sabor”, os participantes são avaliados por dois grandes chefs de cozinha: Kaywa Hilton e Manuelle Ferraz. O programa é apresentado por Jéssica Ellen e Joaquim Lopes e a promessa é de um reality com sensações além dos sabores. “Teve treta, teve barraco, perrengue, já tem meme pronto. É um mix de sensações no reality”, adianta Flávia.

A paraense também fala sobre a experiência de aprendizado com o programa. “Receber críticas de duas pessoas muito importantes na gastronomia atual do Brasil é muito enriquecedor. A gente leva como lição e pega para ser algo construtivo, pelo menos para mim e minha carreira. Cada conselho, cada palavra dita, com certeza vou levar para minha vida, e tentava absorver muita coisa que eles tentavam passar”, conta.

Flávia Soares tem 27 anos e atualmente mora em Belém. São sete anos de carreira que começaram em São Paulo, onde morou por 12 anos, tempo em que se dedicou aos estudos e também passou por restaurantes estrelados, de vários tipos de cozinha. Ela se prepara para a abertura de um restaurante com estilo italiano no mês de março, onde será a chef.