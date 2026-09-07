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No Estrelas da Casa, paraense Álec revela affair com participante antes do reality

Revelação feita durante quadro com Blogueirinha pegou Ana Clara, Junior e Gloria Groove de surpresa

O Liberal
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Paraense Álec expõe affair com Filgueira no Estrelas da Casa (Reprodução)

Durante sua participação no quadro Fora do Tom, comandado por Blogueirinha, o cantor paraense Álec revelou que viveu um affair com o colega de confinamento Filgueira antes de ambos entrarem no Estrelas da Casa. Segundo o artista, os dois já trocavam mensagens diretas nas redes sociais antes do reality show.

A revelação pegou todos de surpresa na atração,a apresentadora Ana Clara não escondeu o choque com um grito ao vivo, enquanto o mentor Junior Lima e a cantora Gloria Groove caíram na gargalhada com o passado dos participantes.

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O "exposed" movimentou os bastidores do programa e gerou até um desentendimento com Cinara. Recentemente, Álec comentou que a convivência ajudou a mudar sua percepção sobre o ex-affair: “Às vezes, eu achava que era tudo muito forçado, mas ele é assim realmente”, admitiu o paraense, lembrando o momento em que Filgueira se manteve mais introspectivo após uma das apresentações no palco.

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