Netflix divulga trailer do primeiro volume de La Casa de Papel Parte 5

“100 horas que parecem 100 anos”. É assim que Tóquio descreve como ela se sente no trailer oficial do primeiro volume de La Casa de Papel Parte 5. O Professor revela que o reservatório de águas pluviais foi descoberto, enquanto o Coronel Tamayo prepara o exército para entrar no Banco da Espanha.

Trata-se de um dos momentos de maior incerteza para La Banda. A gangue está contra a parede, e parece que chegou ao fim da linha. Será que eles conseguirão reunir forças para lutar contra as probabilidades mais uma vez? Afinal de contas, eles são A Resistência.

La Casa de Papel Parte 5 será lançada em duas partes: o volume 1 estreia em 3 de setembro de 2021, e o volume 2 chega em 3 de dezembro na Netflix.

Na trama, já faz mais de 100 horas que a missão no Banco da Espanha começou. O grupo de assaltantes conseguiu resgatar Lisboa, mas não há motivos para comemorar — muito pelo contrário: o momento é de tensão e luto.

O Professor foi capturado por Sierra e, pela primeira vez em sua vida, ele não tem um plano de fuga. Quando parecia que a situação não tinha como piorar, aparece um inimigo muito mais poderoso do que qualquer outro já enfrentado: o exército. O maior roubo da história está chegando ao fim — e aquilo que começou como um assalto está prestes a se transformar em guerra.