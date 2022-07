Mulher dorme durante programa de TV e vira meme nas redes sociais

Uma mulher foi flagrada tirando um cochilo no programa Encontro, da TV Globo, apresentado por Patrícia Poeta, na manhã desta segunda-feira (18). A situação foi registrada por internautas e compartilhada na internet. O cochilo na manhã nobre da TV brasileira gerou memes e críticas na web.

O contato com o público na plateia em programas de ‘talkshow’ são comuns no Brasil, até porque representa uma parte pequena dos telespectadores que acompanham a programação. Algumas pessoas são convidadas para estarem nas emissoras. Dessa vez, no programa de hoje, ao retornar dos intervalos, a produção mostrou os convidados e uma moça dormia encostada em um dos tapumes do estúdio.

Pelo twitter, a situação repercutiu.