Medrado desiste de participar de 'A Fazenda 13'

A rapper Medrade desistiu de particpar de "A Fazenda 13". A peoa saiu do confinamento na noite desta quinta-feira (23), após bater duas o sino. Medrado havia batido o sino anteriormente, mas foi demovida da ideia. A peoa será substituta por Rodrigo Carelli.

Na quarta-feira (22), a rapper já havia tocado o sino duas vezes mas foi acalmada pelos profissionais da Record. O jogo continuou e, na tarde de hoje, a ex-Power Couple não aguentou a pressão e rodou.

Segundo Leo Dias, os nomes que estão cotados para substituir a rapper são Lary Bottino e Faby Monarca.

Medrado conversou com a direção do reality e foi informada que deverá devolver o cachê que recebeu para entrar no programa, o carro 0 km que ganhou na primeira semana de confinamento e, também, precisará pagar uma multa à emissora. Por essas razões, ela optou por ficar no reality.

Depois de algumas horas de reflexão, ela voltou atrás e desistiu da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.