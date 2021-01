Marcos Mion tem contrato rescindido por emissora evangélica 11 meses antes do prazo

Após 11 anos de carreira dentro da Rede Record, Marcos Mion, apresentador do reality show rural ‘A Fazenda’, deixará a emissora. A notícia foi anunciada nesta quarta-feira (27), pelo colunista Flávio Ricco, do Portal R7.

O contrato do apresentador na Record iria até dezembro deste ano, mas a emissora decidiu rescindir o documento ainda em vigência, segundo o colunista. Mion estava à frente do reality show até o ano passado, a nova edição deve estrear no segundo semestre de 2021 e vir com um novo comandante.

De acordo com o colunista, com a saída da emissora evangélica, Mion fica livre para negociar com outras emissoras. Nos últimos dias, rumores deram conta de que ele entrou na mira da Rede Globo, principalmente após a saída de Fausto Silva.

Na última edição de ‘A Fazenda’, o apresentador teve conflitos (alguns ao vivo) com a produção do programa, que constantemente cometia erros em provas.

Na Record desde 2006, Marcos Mion começou participando de novelas como “Bicho do Mato”. Em 2010, ele conquistou seu próprio programa de auditório, o “Legendários”, que não está mais no ar.

Mion apresentou ainda o reality de música “Ídolos” antes de “A Fazenda”, programa no qual foi o segundo apresentador.