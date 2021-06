Marcelo Zulu, de 'No limite', diz ter sofrido com 'mosquitos' e problema de circulação

O professor de MMA Marcelo Zulu, integrante da tribo Carcará, no programa "No Limite', da Globo, revelou em suas redes sociais no último domingo (6), que precisou de três intervenções médicas durante as gravações dos episódios. O motivo? Mosquitos.

"Não aguentei os mosquitos. Eu tive intervenção médica três vezes por crises alérgicas devido a picadas de insetos. Foi sinistro. Era muito mosquito e mosca. De manhã era sinistro, mosca e mitinga no nosso ouvido", contou, nos Stories do Instagram.

Outro fator que parece ter atormentado o participante foi o problema de circulação. Zulu disse ter deixado de fazer algumas tarefas no jogo por causa da "vulnerabilidade". "O problema de circulação é gravíssimo. Cem porcento que me atrapalhou. Quem me conhece sabe que não consigo manter certas posições por causa disso”, explicou.