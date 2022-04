Maju Coutinho fala sobre a expectativa para sua estreia na transmissão dos desfiles na TV Globo

Se alguém dissesse em 2020 que o Carnaval em 2022 seria em abril seria piada. Mas, por conta da pandemia da covid-19, o desfile das escolas de samba dos grupos especiais do Rio de Janeiro e São Paulo serão realizados nesta sexta e sábado, 22 e 23 de abril, simultaneamente (outra novidade).

Para esse Carnaval diferente, a Globo também está inovando: pela primeira vez uma mulher, a cantora Teresa Cristina, gravou o samba ‘Globeleza’ que anuncia a cobertura e a transmissão da TV Globo dos desfiles.

Nos dias 22 e 23, quem também faz sua estreia na transmissão em rede é a jornalista paulistana Maju Coutinho, que comandará a transmissão do desfile das escolas do Rio ao lado de Alex Escobar com a participação dos comentaristas Milton Cunha e Pretinho da Serrinha. Em entrevista, Maju, que atualmente apresenta o programa semanal Fantástico junto com Poliana Abritta, conta sobre a expectativa para mais este desafio em sua carreira.

Maju Coutinho faz sua estreia na apresentação da transmissão do Carnaval na Globo. (Globo/João Cotta)

O que você sentiu quando recebeu o convite para entrar na transmissão dos desfiles?

Eu fiquei muito feliz e honrada em substituir a Fátima Bernardes na transmissão do carnaval do Rio de Janeiro. Recebi essa missão com muito carinho, tem a ver com a minha ancestralidade, com negritude, com a sabedoria do povo negro, que é o carnaval, na maior expressão da nossa cultura. Meu coração está aqui como um bumbo. Eu estou muito animada para essa estreia, esse encontro com o Carnaval do Rio de Janeiro, uma festa poderosa e que mexe com os meus instintos mais profundos porque essa festa, o Carnaval, a negritude, o samba, estão na minha veia.

Tem noção que muitas meninas e meninos vão se sentir representados por você na transmissão? Qual é o tamanho da responsabilidade?

Para mim já vale a jornada nesse planeta quando a pessoa diz que se espelha no meu trabalho, que eu represento muito. Espero retribuir comunicando bem.

Você visitou barracões e quadras, o que sentiu das escolas de samba que não sabia que existia?

O Carnaval é um universo que nos presenteia com muitos personagens inspiradores. Eu fico muito encantada com o casal de mestre sala e porta bandeira que carrega com orgulho e respeito o pavilhão da escola. É ato sagrado e lindo de ver.

O que você considera que não pode faltar na transmissão?

Não pode faltar alegria na transmissão do carnaval! Diversão e energia também precisam estar presentes.

Qual será o estilo da Maju na transmissão: jornalístico, técnico, pura emoção ou alegria?

Pergunta difícil: eu acho que a Maju da transmissão vai ser um misto de tudo isso. Pretendo levar pitadas de informação, muita emoção e alegria pra reverenciar o povo do samba.

Gostaria que você falasse um pouco da importância do Carnaval para as comunidades. Não só a importância econômica, mas também pelo que mostra a força, a resiliência das comunidades, que, contra tudo, contra todos, com a pandemia vão colocar o Carnaval de pé esse ano.

O Carnaval não alimenta só a alma dos integrantes das escolas, ele também é uma indústria que bota comida na mesa de muita gente que passou por um período difícil nessa paralisação por causa da pandemia, mostrou resiliência, porque continuou na luta, muitas escolas apoiaram a comunidade, apesar de não haver a festa, então esse retorno é importantíssimo para alimentar também o espírito carnavalesco e para movimentar essa indústria que é a nossa Hollywood.

Depois de dois anos de espera, você acha que esse Carnaval será memorável, um dos maiores de todos os tempos?

Eu acho que pode ser o maior Carnaval de todos os tempos, depois dessa paralisação de dois anos por causa da pandemia, lembrando até o que foi o Carnaval de 1919, depois da gripe espanhola, em que os foliões se esbaldaram, tiraram aquele grito da garganta e é isso que eu escutei muito nas visitas aos barracões: ‘a gente não vai cantar o samba, a gente vai gritar, a gente vai berrar esse samba’ - essa é a vontade do folião e dos componentes das escolas.