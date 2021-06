Luciano Huck confirmará substituição de Faustão na noite desta terça

Luciano Huck anunciará na noite desta terça-feira (15) que será o novo apresentador do Domingão, a partir de 2022. A informação será divulgada na entrevista que Huck dará hoje ao jornalista Pedro Bial, no programa Conversa com Bial.

O marido de Angélica deixará as tardes do sábado para passar aos domingos, após 20 anos ocupando o mesmo espaço na grade. A informação foi divulgadano início da tarde pelo site Notícias da TV.