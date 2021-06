Com problema de saúde, Lucas Chumbo é o quarto eliminado de 'No Limite'

O surfista Lucas Chumbo, ex-“BBB 20” e da atual edição de “No Limite”, foi o quarto eliminado do reality show de resistência na última terça-feira (1º). A tribo Carcará mais uma vez foi derrotada, e a equipe formada por Elana, Paula, Viegas, Zulu, Guilherme e Íris Stefanelli escolheram eliminar Chumbo.

O grupo começou ganhando a Prova do Privilégio, mas se deu mal na de imunidade. Na primeira competição, os participantes disputaram insumos básicos e um banquete feito ainda na área de provas. A tribo Calango, com Carol Peixinho, Bill, Gleice, Kaysar, Jéssica e André, saiu na frente e completou a primeira parte do circuito.

Já a prova que garante a permanência no programa, exigiu pontaria e habilidade com arco e flechas. Desta vez, quem saiu na frente foi o Carcará, acertando os alvos em menos tempo. Na segunda fase do jogo, Gleice Damasceno representou a tribo Calango e, com desempenho surpreendente, levou seu time à vitória.

Antes da eliminação, Chumbo passou mal no acampamento, com fortes dores no estômago, e pediu para que os companheiros votassem nele. Na hora da votação, Íris chorou e agradeceu ao surfista pela chance de permanecer no programa: “Eu sabia que eu seria a eliminada, já estava preparada. Estou chorando pois tudo que aconteceu entre a gente foi muito intenso”.

Além de Lucas Chumbo, Mahmoud Baydoun (“BBB 18”), Angélica (“BBB 15”) e Ariadna Arantes (“BBB 11”) já deixaram o programa.