Katy Perry fará visita surpresa no ‘Estrela da Casa’; assista

A cantora Katy Perry desembarcou no Brasil nesta terça-feira (17), onde fará um show na sexta-feira (20) no Rock in Rio. No entanto, antes da apresentação, a artista fará uma visita surpresa nesta quarta-feira (18) ao reality musical Estrela da Casa, da TV Globo.

A informação foi confirmada no programa desta terça-feira (17) por Ana Clara. "Amanhã o Estrela da Casa vai receber a visita de um dos maiores nomes da música internacional: Katy Perry! Antes de ensaiar para o show que ela vai fazer no Rock in Rio, ela vai visitar a nossa casa para dar um alô para a galera", explicou a apresentadora.

ASSISTA:

A visita da cantora ao reality será durante o almoço, e o público poderá assistir à transmissão ao vivo no Globoplay. A visita será exibida na TV aberta às 23h45, logo após o futebol. O convite para Katy Perry visitar o Estrela da Casa foi feito por Boninho, diretor do reality.