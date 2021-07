Joelma participa de programa de Jojo Todynho no Multishow

Joelma promete bater muito cabelo e divertir o público de casa hoje (29) em Jojo Nove e Meia, no Multishow. Ao lado de Jojo Todynho, a paraense mostra o último sucesso e dá um show contra o machismo em uma entrevista despojada e com descontração. O programa vai ao ar a partir das 21h30.

A convidada da semana garantiu a diversão nos quadros pensados exclusivamente para sua participação. Entre eles, o Meme instantâneo, Rio vs Belém e Sacudindo os Miolos.

Já em Super Jojos, a cantora e a apresentadora batem em um boneco masculino com atitudes machistas. A mediação dos quadros fica por conta do influenciador Gutto TV e o setlist do estúdio é sob comando da DJ Taty Zatto.