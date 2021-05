Gil conta 'recado' de Deus: 'Não tem problema nenhum você ser você'

Os ex-BBBs Gilberto e Fiuk se encontraram no palco do "Altas Horas" na noite de ontem. Os dois recordaram suas participações no reality show global e Serginho Groisman questionou ao pernambucano se ele teria sido sempre extrovertido. Gil negou e contou que costumava ter medo de se aproximar de outras pessoas."Na minha infância eu era muito mais introspectivo, muito mais que o Fiuk. Eu tinha medo de me relacionar com as pessoas. Minha mãe achava que eu podia ter algum problema psicológico, porque eu tinha literalmente medo de me relacionar", revelou.

Gil contou que a participação no "Big Brother Brasil" o ajudou muito na própria aceitação e citou um episódio particular: a primeira liderança. O economista encarou a vitória como um recado divino.

Eu recebi de Deus uma revelação de qual era o número que eu deveria escolher. Eu literalmente vi o número 1. Então eu pensei: 'Deus está me dizendo assim: não tem problema nenhum você ser você'

Dependência química do pai

Letícia Colin também participava da atração e comentou sobre Amanda, sua personagem na série "Onde Está meu Coração?" que sofre de dependência química.Gil disse que, assim como Amanda, seu pai chegou a usar crack.

"Sempre foi algo que me tocou muito, essa relação com dependência química. Minha família foi muito afetada por isso. Tanto que eu escolhi pesquisar sobre violência e drogas por conta disso", revelou o ex-BBB.

Gil disse que se arrepende, pois, por muito tempo, culpou o pai pelo vício.

Durante o BBB eu refleti que não adiantava eu guardar mágoa sobre algo que ele não tem controle. Na verdade, ele precisa de ajuda, não de julgamento (...) Não adianta eu pesquisar, querer ajudar outras famílias, se eu não conseguir enxergar com amor e perdão o meu próprio pai.