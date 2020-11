Gazeta anuncia retorno de Boris Casoy à TV com 'Jornal do Boris'

O jornalista Boris Casoy vai apresentar um jornal matinal na TV Gazeta, a partir da próxima segunda-feira, 30. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 26, e confirmado ao Estadão pelas assessorias do jornalista e da emissora.

A Gazeta exibirá o Jornal do Boris, lançado em outubro de 2020 no canal no YouTube do próprio jornalista. Com duração de 30 minutos, Boris comenta assuntos de política, economia e esportes referentes ao Brasil e ao mundo.

O jornal continuará a ser apresentado ao vivo no YouTube de segunda a sexta-feira, entre 8h e 8h30. Após a exibição na plataforma, o programa será exibido na TV Gazeta das 8h45 às 9h15. O Jornal do Boris também é transmitido pela Alpha Channel TV, e fica disponível na íntegra nas redes sociais do jornalista.

A transmissão na emissora representa a volta do jornalista à TV aberta após sua demissão pela Rede TV! em setembro de 2020.