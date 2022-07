'Galã do TikTok', Mário Jr. aparece pelado em reality show e vira piada na web

Mário Jr., "o galã do TikTok", que viralizou em 2020 com vídeos de cantadas divertidas, participa do reality show de sobrevivência de casais do Multishow, "Se sobreviver, case", ao lado da namorada Bárbara Santiago.

Os participantes são levados para uma reserva ambiental, onde têm que ficar completamente pelados e participar de desafios para ganhar recursos de sobrevivência como prêmio. O casal tem chamado a atenção nas redes sociais.

No primeiro episódio, da última segunda-feira, 4, o influenciador queimou a sola dos dois pés em uma pedra quente, deitou dizendo que não tinha mais forças e levou bronca de Bárbara, que precisou construir sozinha um abrigo para a chuva.

Os dois chegam a conversar com "voz de bebê", mas mesmo assim Mário não ajuda a companheira e diz que precisa "do seu momentinho".

A preguiça de Mário Jr. e a determinação de Bárbara viraram piada na web.