Fátima Bernardes sai de férias e vira piada no Twitter: 'O terror do RH'

Na manhã desta segunda-feira (2), em que os programas da Globo foram reservados para as homenagens a Tom Veiga, o Louro José; outro assunto chamou a atenção dos usuários do Twitter. A surpresa ficou por conta de Fernanda Gentil, que apareceu apresentando o programa "Encontro com Fátima Bernardes".

“A Fátima Bernardes é o terror do RH, né? Ela tira férias todo mês como pode?”, escreveu um fã no Twitter, rede social em que o nome da apresentadora ficou na lista dos mais comentados nesta segunda-feira.

Gente, a Fátima Bernardes é o terror do RH né? Ela tira férias todo mês como pode??? — Dudu (@Dudu) November 2, 2020

A apresentadora anunciou suas férias na última sexta-feira (30), mas o descanso logo virou piada na Twitter. Mas, mesmo em seu primeiro dia de férias, Fátima não deixou de prestar sua homenagem a Tom, e gravou um vídeo que foi exibido no programa.

“Eu jamais imaginei que ia começar minhas férias gravando esse depoimento, que as pessoas iam me ligar pra dizer que o Tom Veiga tinha morrido. Um ator tão talentoso, profissional, completo, inteligente, sensível. Tão cheio de ideias, criativo. Uma parceria com a Ana Maria de quase 30 anos. Acho que uma parceria como essa acontece uma vez em um milhão”, disse Fátima, emocionada.

Veja mais algumas reações sobre as férias da apresentadora:

a fatima bernardes depois de apresentar o encontro por uma semana https://t.co/V0VDVSHjsy — larissa (@macdrmarco) November 2, 2020

A Fátima Bernardes tira tantas férias por bimestre que daqui a pouco a Globo muda o nome do programa dela para De Férias com a Fátima. pic.twitter.com/ntgNbHjMW5 — Tatiana (@oh_tatianaaa) November 2, 2020

Fátima Bernardes está de férias de novo? Deve ser férias acumuladas desde do JN... O programa dela já pode mudar o nome para “Encontre a Fátima Bernardes “ 😂🤣😂 #Encontro pic.twitter.com/3BjGyrt2Rh — Ana Paula Oliveira (@paulaoliverrj) November 2, 2020

O nome do programa deveria ser : Esbarre com a Fátima Bernardes https://t.co/OuPn5vMvPc — Psicologa Débora (@gisassey) November 2, 2020