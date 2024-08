EXCLUSIVO: Altas Horas prepara programa especial sobre o Pará

O programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman na TV Globo, está gravando na noite desta terça-feira (27) uma edição especial sobre o Pará. O apresentador reuniu no palco as cantoras Gaby Amarantos, Zaynara, Liah Soares, Pabllo Vittar e Manu Bahtidão.

A edição especial sobre o Pará vai ao ar neste sábado (31), logo após o reality show musical Estrelas da Casa. No palco, as artistas falaram sobre as músicas e ritmos do estado do Pará, além de cantarem seus maiores sucessos. As cantoras Liah Soares e Zaynara compartilharam nos stories de seus perfis as visitas à Globo, mas sem citar o programa especial.

Pabllo Vittar, que morou em Santa Izabel do Pará, falou sobre a influência dos ritmos paraenses em sua carreira, mencionando o lançamento de seu último álbum, Batidão Tropical Vol. 2, que inclui regravações de hits do Pará, como "Rubi" e feat com Zaynara na música "Quem Manda Em Mim". Pabllo também estará em Belém para um show em dezembro deste ano.

Serginho Groisman tem realizado edições especiais no programa Altas Horas, homenageando artistas, grupos musicais e ritmos brasileiros. O apresentador já homenageou a apresentadora Xuxa, o grupo SPC e reuniu artistas da Bahia, como está fazendo agora com o Pará.