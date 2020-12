Eliana visita a casa de Luciano, da dupla com Zezé Di Camargo

O programa da Eliana, do SBT, deste domingo, 6, visitou a casa de Luciano, irmão de Zezé Di Camargo, para mostrar a intimidade do cantor ao lado da família. Luciano falou do novo trabalho em carreira solo de música gospel e mostrou a rotina de afazeres domésticos durante o isolamento social.

Entre as revelações inusitadas da vida de Luciano, o programa exibiu a coleção de cristais do artista e o corredor de orquídeas que ele fez para a esposa, a arquiteta Flávia Camargo, com quem está casado há 17 anos.

Eliana conversa com Luciano e família (Reprodução)

No programa, ele relembrou momentos marcantes dos quase 30 anos de carreira, falou da família, relembrou a morte de Gugu e também cantou junto com a família.