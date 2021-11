'É Tudo Novela!', com Ana Clara, estreia no Viva nesta segunda, 29

Nesta segunda, 29, o Viva estreia o reality inédito 'É Tudo Novela!', em comemoração aos 70 anos de telenovelas no Brasil. Comandada pela apresentadora e atriz Ana Clara, a atração é uma grande brincadeira produzida por meio de reedições de tramas consagradas na teledramaturgia, como "Chocolate com Pimenta", "Paraíso Tropical", "Fina Estampa", "Avenida Brasil" e "A Dona do Pedaço". No programa, vilões, mocinhas e casais da televisão estão reunidos em uma mansão e competem por um prêmio fictício de 500 mil dólares.

"O ‘É Tudo Novela’ é uma grande celebração do marco de 70 anos de telenovelas no Brasil, com muita leveza e bom humor. Por meio de um trabalho minucioso e impressionante de edição, o público vai poder acompanhar o reencontro, que de real não tem nada, de personagens da ficção que são queridos até hoje. Espero que todos entrem nessa brincadeira!", comenta Stephanie Purwin, Gerente de programação do GNT, VIVA e Mais Na Tela, sobre a expectativa para a estreia.

Ana Francisca e Danilo, de "Chocolate com Pimenta", Bebel e Olavo, de "Paraíso Tropical", Tereza Cristina e Crô, de "Fina Estampa", Carminha, Nilo e Nina, de "Avenida Brasil", Ellen e Foguinho, de "Cobras e Lagartos", Laura e Marcos, de "Celebridade", Giovanni Improtta, Maria do Carmo e Nazaré, de "Senhora do Destino", e Felix e Valdirene, de "Amor à Vida", estão entre os personagens icônicos da ficção que agitam a casa do "É Tudo Novela!". Eles se divertem nas festas, se envolvem em intrigas, e participam de competições que definem o destino de cada um no reality.



"Sinto que estou fechando o ano com chave de ouro, fiquei muito feliz com esse convite. Foi um ano em que eu fiz cinco programas diferentes e me preparei muito para grandes oportunidades como essa. Passar por quadros na TV de diferentes segmentos me deu um gás para novos projetos. Estou muito animada para 2022!", diz Ana Clara.

Na estreia, o elenco é recebido em uma grande festa, com direito a um show das Empreguetes, e uma competição de agilidade define o protagonista da vez. A partir do segundo episódio, ele é quem decide qual dos dois personagens mais votados pelo casarão deve sair de cena. A atração também apresenta novos participantes no decorrer dos 15 episódios. O vencedor do reality será eleito pelo público, a partir de uma votação aberta no Twitter do VIVA na véspera do episódio final, que vai ao ar dia 17 de dezembro. O programa será exibido de segunda a sexta, sempre a partir das 22h45.



"É Tudo Novela!" vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 22h45, no Viva.