Dani Calabresa ganhará programa próprio na GNT

Dani Calabresa já está na fase final das gravações de seu primeiro programa solo, o Dani-se, que irá ao ar no GNT. A atração será dividida em dez episódios e unirá várias performances de humor. Além de apresentar esquetes e conversas com recurso, a humorista dará espaço para stand-up.

As gravações, nos Estúdios Globo, terminam na próxima semana. Pedroca Monteiro, influenciador digital que se destacou no Instagram durante a pandemia fazendo uma mininovela, também fará parte do programa.

De acordo com a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, a previsão de estreia de “Dani-se” é para março de 2021. A atração não foi ao ar antes devido à paralisação das gravações por causa do novo coronavírus, que disseminou a pandemia em todo o Brasil suspendendo o desenvolvimento vários projetos em todas as esferas, inclusive na televisão.

Lilian Amarante, com quem a atriz se formou no extinto Furo MTV (2009-2013) e no Comédia MTV (2010-2012) será a diretora artística da atração.

Dani Calabresa denunciou à Globo que sofreu assédio sexual de Marcius Melhem durante anos. Relatos mostram que a humorista foi vítima do diretor desde 2015, quando ele vetou a participação dela em um programa dominical dirigido por Miguel Falabella.

Além disso, a atriz diz ter sido encurralada e tido como partes íntimas dele esfregadas em seu corpo, durante uma comemoração em um bar.

O ex-diretor da Globo, por sua vez, afirmou que nunca tentou agarrar Dani Calabresa à força durante a festa e disse que sua vida foi destruída após as acusações da comediante.