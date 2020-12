Corpo de Nicette Bruno vai ser velado nesta segunda-feira (21)

O corpo de Nicette Bruno será velado na manhã desta segunda-feira (21), em uma cerimônia fechada para pessoas próximas. Ainda hoje, o corpo da atriz será cremado e as cinzas levadas para o jazigo da família, onde o marido da atriz, Paulo Goulart, está enterrado, em São Paulo, no cemitério da Consolação. Nicette e Paulo foram casados de 1954 até 2014, ano em que ele morreu.

LEIA MAIS:

- Nicette Bruno morre no Rio de Janeiro devido a complicações da Covid-19

Nicette Bruno, de 87 anos, perdeu a batalha contra a covid-19 no domingo (20). Ela estava internada no CTI da Clínica São José, na Zona Sul do Rio, há 24 dias.

Nicette iniciou carreira aos quatro anos cantando em um programa infantil. Ela foi uma pioneira da televisão, estreando na TV Tupi em 1950. Na Globo, a primeira novela da atriz foi gravada em 1982, ''Sétimo sentido''. Nicette também ficou muito conhecida por interpretar Dona Benta de 2001 a 2004, no ''Sítio do Pica Pau Amarelo''.