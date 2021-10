Carlos Alberto de Nóbrega e emissora pedem desculpa por piada

O SBT e o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega pediram desculpas por uma piada feita sobre a cidade de Praia Grande, localizada no litoral de São Paulo. A piada foi feita pela atriz Mhel Marrer no programa “A Praça é Nossa” exibido no último dia 21 de outubro. Marrer chegou a receber ameaças de morte após dizer na atração do SBT que a cidade é “suja” e que “todo mundo é feio”. A informação foi divulgada pela Rádio Jovem Pan.

“Em nome de todos os profissionais do humor que integram a família ‘A Praça é Nossa’, pedir sinceras desculpas para aqueles que, de algum modo, ficaram incomodados com o quadro humorístico”, declarou o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega na retração exibida nesta quinta-feira, 28. “Se aconteceu algum excesso que, eventualmente, tenha incomodado algum telespectador, fica nossa profunda solidariedade.”

Uma nota emitida pela emissora também se desculpou com a cidade. “Estamos cientes de todos os avanços e melhorias já realizadas nas últimas décadas e que seguem sendo feitas atualmente, assim como o quanto isso enche de orgulho e resgata a autoestima dos habitantes de Praia Grande”.

Em resposta à piada do programa, a Prefeitura da Praia Grande emitiu uma nota no último domingo (24), cobrando respeito e convidou a produção do programa para visitar a cidade e “explicar sobre a bela história de superação de seu povo para acabar com uma triste estigma do passado, mostrando que hoje a cidade figura entre as mais desenvolvidas do Brasil e é um dos destinos turísticos mais procurados do país, em virtude de suas belezas e infraestrutura”.