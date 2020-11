'Bom Sucesso' concorre ao título de Melhor Novela do Mundo em 2019

Um dos maiores sucessos recentes no horário das 19h da Globo, Bom Sucesso pode ganhar um dos prêmios mais importantes da teledramaturgia mundial. Trata-se do título de melhor novela do mundo no ano de 2019, que será dado pela Eurovision, que é a principal emissora de TV da Suíça.

Trata-se da única novela brasileira na competição, concorrendo com a canadense District 31, a argentina Victoria Small, a britânica Casualty, a portuguesa Nazaré e a americana 100 Dias Para Enamorarmos. Além da categoria novela, também concorrem outras como comédia, drama e até melhor programa.

Bom Sucesso, vale recordar, registrou excelente audiência no Brasil, fazendo jus ao nome e se tornando uma das novelas mais elogiadas, ganhando diversos prêmios nacionais.

Na trama, Paloma, interpretada por Grazi Massafera, recebe a notícia de que tinha apenas alguns meses de vida por causa de uma doença terminal. Por causa disso, ela resolve curtir a vida e fazer o que sempre sonhou, como se envolver com um desconhecido.

Esse desconhecido é Marcos (Romulo Estrela), filho de Alberto (Antonio Fagundes), que teve seu exame trocado pelo de Paloma e era quem estava prestes a morrer. Os dois acabam se apaixonando.

Alguns obstáculos, no entanto, acabaram atrapalhando em alguns momentos essa relação, principalmente por causa da ambição de Diogo (Armando Babaioff), marido da filha de Alberto que estava de olho na herança do empresário, dono de uma editora que ditou a temática literária do folhetim.



O Rose D’Or está em sua 59ª edição e já homenageou ícones diversos da TV em sua história. Nesta edição, a premiação recebeu 766 inscrições em suas 12 categorias. Os finalistas foram escolhidos por 80 jurados da indústria da televisão. A cerimônia de premiação deste ano atípico acontece de forma virtual e será realizada pelo comediante britânico Nish Kumar, no dia 9 de dezembro, e poderá ser acompanhada pelo site www.rosedor.com.