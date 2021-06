Babu Santana entra no elenco de 'Salve-se Quem Puder'

Desde o término do “BBB20”, Babu Santana não esconde a ansiedade em voltar a trabalhar como ator. A espera chegou ao fim e ele finalmente poderá ser visto em ‘Salve-se Quem Puder’, a partir desta quinta, dia 17.

Na trama de Daniel Ortiz, ele será Nanico, um policial federal, que é escalado para reforçar a segurança de Alexia (Deborah Secco), Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva) no Programa de Proteção à Testemunha. Estiloso e linha dura, Nanico terá um trailer equipado com câmeras para monitoramento, que ficará estacionado na mesma rua do sobrado de Ermelinda (Grace Gianoukas). É a partir daí que os dois vão se aproximar.

Apesar de ser um tipo sério e de poucas palavras, Nanico chamará a atenção tanto de Ermelinda quanto de Marlene (Marianna Armellini), que também tentará conquistar o policial. O flerte às escondidas entre Ermelinda e Nanico, aliás, promete uma série de situações divertidas.

“Sou muito fã da Grace, então no início fiquei bastante nervoso, confesso. Foi reconfortante demais entrar na novela, mesmo com o ‘trem’ já andando. Acho que estava com tanta vontade de trabalhar que fui driblando as dificuldades. Me sinto muito honrado de fazer parte disso”, conta Babu.

O ator recorda a emoção de voltar aos Estúdios Globo para gravar a novela em outubro do ano passado. “Foi um grande recomeço. Retomar a rotina de decorar textos, estudar, e pisar num ‘set’ novamente. Espero que eu tenha conseguido transferir toda a minha satisfação com este trabalho para quem vai me assistir agora. O público pode esperar muita diversão e confusão. O Nanico é um figurão! Ninguém pode perder”, avisa.